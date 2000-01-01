Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












YouTube 02.03 16:17   MIGnews.com

Марин Ле Пен лишили депутатской неприкосновенности

В четверг Европарламент проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности лидера партии "Национальный фронт" и главы парламентской фракции "Европа наций и свобод" Марин Ле Пен в рамках мини-сессии в Брюсселе, передает РИА Новости.

Большинство парламентариев высказались за снятие парламентского иммунитета. Отмечается, что голосование проводилось путем обычного поднятия рук. Комитет ЕП по юридическим вопросам во вторник проголосовал за снятие иммунитета с кандидата в президенты Франции.

Как известно, Марин Ле Пен во Франции - фигурант расследования, открытого прокуратурой Нантера из-за публикации политиком фотографий зверств ИГ,размещенных на ее странице в Twitter. Запрос о лишении Ле Пен иммунитета был направлен в Европарламент французской стороной.

Между тем, как отмечают эксперты, решение ЕП не сможет повлиять на статус политика как на кандидата в президенты.

По информации источника в парламентской фракции Ле Пен, в окружении лидера партии "Национальный фронт" в постановке вопроса о лишении депутатской неприкосновенности не видят ничего удивительного." Это объясняется тем, что в преддверии выборов противники активизируются", — отметили в партии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:24
Палестинцы не верят, что при Трампе будет заключен мир
16:56
Одед Форер: Обязать депутатов приносить присягу государству
16:30
Израиль начал экспорт газа в Иорданию
16:14
Сколько тратит израильская семья в месяц
15:56
Тайвань. "Школьники-нацисты" пришли на День Холокоста
15:16
Луис Энрике покинет "Барселону" по окончании сезона
15:15
Авиация и артиллерия ЦАХАЛ ударили по ХАМАСу в Газе
14:54
Ответ ХАМАСа на обстрел Израиля: арест 550 салафитов
14:42
Новый обстрел из Газы
14:26
Новая тактика ISIS в Европе: совершить теракт в одежде еврея
14:22
Подозреваемого в покушении на Ким Чен Нама освободят
14:00
Спецпосланник ООН по Ближнему Востоку осудил обстрел Израиля
13:53
Слухи вокруг убийства в Мигдаль
13:35
"Сами не знают, чего хотят"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus