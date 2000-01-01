02.03 16:17 MIGnews.com

Марин Ле Пен лишили депутатской неприкосновенности

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В четверг Европарламент проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности лидера партии "Национальный фронт" и главы парламентской фракции "Европа наций и свобод" Марин Ле Пен в рамках мини-сессии в Брюсселе, передает РИА Новости.Большинство парламентариев высказались за снятие парламентского иммунитета. Отмечается, что голосование проводилось путем обычного поднятия рук. Комитет ЕП по юридическим вопросам во вторник проголосовал за снятие иммунитета с кандидата в президенты Франции.Как известно, Марин Ле Пен во Франции - фигурант расследования, открытого прокуратурой Нантера из-за публикации политиком фотографий зверств ИГ,размещенных на ее странице в Twitter. Запрос о лишении Ле Пен иммунитета был направлен в Европарламент французской стороной.Между тем, как отмечают эксперты, решение ЕП не сможет повлиять на статус политика как на кандидата в президенты.По информации источника в парламентской фракции Ле Пен, в окружении лидера партии "Национальный фронт" в постановке вопроса о лишении депутатской неприкосновенности не видят ничего удивительного." Это объясняется тем, что в преддверии выборов противники активизируются", — отметили в партии.