Спецпосланник ООН по Ближнему Востоку осудил обстрел Израиля
Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов осудил ракетный обстрел израильской территории, произошедший в ночь на 2 марта.
В опубликованном заявлении спецпосланник заявил, что "подобные провокации лишь подрывают мир".
"Я осуждаю вчерашний ракетный обстрел Израиля из Газы. Это уже третий такой случай за последние 30 дней спустя почти четыре месяца тишины. Подобные провокации лишь подрывают достижение мира. Я призываю все ответственные стороны проявлять максимальную сдержанность, избегать эскалации предотвращать инциденты, ставящие под угрозу жизнь палестинцев и израильтян", - гласит заявление Младенова.
Напомним, что ночная ракета взорвалась на открытой местности в Хоф-Ашкелон, не причинив вреда. В ответ на это ВВС Израиля нанесли удар по нескольким целям в районе лагеря беженцев Нусейрит.