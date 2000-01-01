Жители Амоны объявили голодовку

Жители эвакуированного израильского поселения Амона объявили голодовку.
Участники голодовки объявили, что они доведены до отчаяния тем, что обещания премьер-министра Бинтямина Нетаниягу о том, что вместо Амоны будет построено новое поселение не выполняются.
Семьи эвакуированных по-прежнему живут во временном убежище на территории религиозной школы в Офра, и жалуются на многочисленные трудности. По словам жителей Амоны, правительство могло бы, как минимум, организовать временный поселок из караванов, и не причинять им дополнительных страданий.