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Жители Амоны объявили голодовку 02.03 11:50   MIGnews.com

Жители Амоны объявили голодовку

Жители эвакуированного израильского поселения Амона объявили голодовку.

Участники голодовки объявили, что они доведены до отчаяния тем, что обещания премьер-министра Бинтямина Нетаниягу о том, что вместо Амоны будет построено новое поселение не выполняются.

Семьи эвакуированных по-прежнему живут во временном убежище на территории религиозной школы в Офра, и жалуются на многочисленные трудности. По словам жителей Амоны, правительство могло бы, как минимум, организовать временный поселок из караванов, и не причинять им дополнительных страданий.
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