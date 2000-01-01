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02.03 11:17   MIGnews.com

Адвокат Азарии требует отправить прокурора на детектор лжи

Адвокат “хевронского стрелка” Эльора Азарии Йорам Шефтель потребовал отправить военного прокурора по делу его подзащитного на детектор лжи.

Шефтель утверждает, что три отказавшихся вчера от защиты Азария адвоката поддались давлению военного прокурора, который приказал им не подавать апелляцию на приговор.

Шетель заявил: “Я требую чтобы военный прокурор прошел через детектор лжи - и будет ясно, кто говорит правду, а кто нет. Официальные лица ЦАХАЛа, пресса сделали все, чтобы апелляция не была подана. Военный истеблишмент не хочет, чтобы апелляция была подана, и поэтому наш долг - ее подать”.
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