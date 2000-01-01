04.02 12:33 MIGnews.com

Синдром самообожествления

Д-р Михаэль Лайтман, основатель и глава Международной академии каббалы (МАК).

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Вы еще помните о суицидах врачей больницы «Сорока»? Последняя трагедия произошла всего несколько дней назад. Вверяя свою жизнь медикам, мы, естественно, ожидаем от них максимального внимания к нашим болезням и полной самоотдачи. Но готовы ли мы отплатить тем же, когда они попадают в беду? Готовы ли вникнуть в суть происходящего?За полтора года четверо покончили с собой. Двое оказались в психиатрической клинике. Только после этого Минздрав удосужился сформировать комиссию по расследованию. Но дело ведь не в отдельной больнице. И разве сможет госведомство поставить честный диагноз самому себе?Не дожидаясь ответа, я попробую сделать за него пару признаний. Без обид, с искренней болью за происходящее.врачи подвергаются непрестанному давлению со стороны больных, которых становится всё больше. Ведь страна-то растет, и система здравоохранения не поспевает за этим ростом. Будь ты хоть из железа – у металлов тоже есть запас прочности. В какой-то момент человек «выгорает», ломается.Очень трудно отстраняться, принимать пациентов без личного участия и сопереживания, всегда оставаться объективным, независимым, хладнокровным. Даже опытные, подготовленные врачи не всегда могут внутренне удерживать себя в этих чисто профессиональных рамках. Соприкасаясь с морем страданий и недугов, они психологически «заражаются» немощью своих подопечных и порой видят лишь один выход – избавиться от этого кошмара, от этой жизни, которая хуже смерти.Увольнение в таком случае не выход – слишком сильна сформировавшая их система. Неслучайно на иврите уволиться и умереть – это одно слово, обозначающее высвобождение. Освободиться от бремени – освободиться от мира…здравоохранение само загнало врачей в этот водоворот, в моральный тупик. Ведь оно взяло на себя задачу Бога – избавить людей от всех мучений. На каждую проблему есть своя дверь с номером и именем врача. На каждую боль – свое лекарство или хотя бы обезболивающее. Система, по определению, принимает всех, всем дает надежду, пускай хрупкую, и взваливает на себя огромную ответственность за жизнь и смерть – ответственность, которая в итоге падает на плечи конкретного врача.Но он человек, а не Бог, не ангел! И справиться с такой «нагрузкой» он не в силах. Стоя под нескончаемым потоком жалоб, он должен выдавать действенные решения для всех – задача абсолютно невыполнимая.Сама система больна, выстроена в корне неверно, нацелена на ложные идеалы. Миллиардные бюджеты, новейшие технологии, постоянно обновляющееся оборудование – всё это замечательно, и всего этого мало. За «количеством» теряется качество.В здравоохранении есть не только медицинский, но и социальный аспект. Здоровье тела – составная часть здоровья человека, а здоровье человека – составная часть здоровья общества. Надо уметь лечить, и надо уметь лечиться. Между врачами и больными нужно сформировать другие, здоровые отношения, лишенные пафосных претензий на всесилие, с одной стороны, и слепого упования, с другой…Разумеется, эту тему надо углублять, но для начала ее надо осознать, раскрыть для себя. Понять, что речь идет не только о медицине. В ближайшем будущем человечеству все равно придется решать, что делать с жизнью, длящейся 100-120 лет.И чтобы найти верный ответ, нужна перспектива, нужно определить главное, приподняться над «плоским», «техническим» взглядом на мир. Здоровье – это не просто функционирующее тело, это нечто большее.