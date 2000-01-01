02.02 10:12 MIGnews.com

Влиятельные израильтяне выступили против депортации

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Влиятельные израильтяне – магнаты и предприниматели – выступили против депортации 40 тысяч мигрантов из Судана и Эритреи.В четверг, 1 февраля, финансовое издание Calcalist опубликовало открытые заявления влиятельных людей, среди которых владельцы крупнейших израильских предприятий, а также предприниматели и магнаты, пишет The Jerusalem Post.В их число вошёл Йосси Варди, "крёстный отец" высокотехнологической индустрии страны, Бенни Ландау – "отец" коммерческой цифровой печати и Дав Моран – изобретатель USB-накопителя."Необходимо найти другой разумный выход из сложившегося положения", - заявил Варди.В список успешных израильтян, осудивших депортацию, вошёл также Рами Леви, основавший одноименную сеть супермаркетов в стране, Даниэль Бирнбаум – генеральный директор Sodastream и основатель Cofix Ави Кац.Бизнесмены редко затрагивают тему политики, беря во внимание, что в случае возникновения противоречий первым делом пострадает их же бизнес. Руководитель компании, прежде всего ориентируется не только на акционеров, но и на свою постоянную публику.Предприниматели утверждают, что данный план не имеет никакой экономической выгоды для страны, поскольку рабочие из Эритреи и Судана готовы выполнять работу, которая израильтянам не нравится. Кроме того, многие из них являются беженцами, и им нельзя возвращаться в свою страну из-за страха."Верное решение является таковым не только с точки зрения морали. Оно будет также полезно и для экономики страны", - заяви лЯнки Маргалит - основатель Aladdin Knowledge Systems и председатель SCREEMO и SpaceIL."Эти люди не избалованы, они готовы много работать, и нам нужны такие сотрудники. Израилю нужна такая рабочая сила", - добавил он.