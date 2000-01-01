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02.02 10:12   MIGnews.com

Влиятельные израильтяне выступили против депортации

Влиятельные израильтяне – магнаты и предприниматели – выступили против депортации 40 тысяч мигрантов из Судана и Эритреи.

В четверг, 1 февраля, финансовое издание Calcalist опубликовало открытые заявления влиятельных людей, среди которых владельцы крупнейших израильских предприятий, а также предприниматели и магнаты, пишет The Jerusalem Post.

В их число вошёл Йосси Варди, "крёстный отец" высокотехнологической индустрии страны, Бенни Ландау – "отец" коммерческой цифровой печати и Дав Моран – изобретатель USB-накопителя.

"Необходимо найти другой разумный выход из сложившегося положения", - заявил Варди.

В список успешных израильтян, осудивших депортацию, вошёл также Рами Леви, основавший одноименную сеть супермаркетов в стране, Даниэль Бирнбаум – генеральный директор Sodastream и основатель Cofix Ави Кац.

Бизнесмены редко затрагивают тему политики, беря во внимание, что в случае возникновения противоречий первым делом пострадает их же бизнес. Руководитель компании, прежде всего ориентируется не только на акционеров, но и на свою постоянную публику.

Предприниматели утверждают, что данный план не имеет никакой экономической выгоды для страны, поскольку рабочие из Эритреи и Судана готовы выполнять работу, которая израильтянам не нравится. Кроме того, многие из них являются беженцами, и им нельзя возвращаться в свою страну из-за страха.

"Верное решение является таковым не только с точки зрения морали. Оно будет также полезно и для экономики страны", - заяви лЯнки Маргалит - основатель Aladdin Knowledge Systems и председатель SCREEMO и SpaceIL.

"Эти люди не избалованы, они готовы много работать, и нам нужны такие сотрудники. Израилю нужна такая рабочая сила", - добавил он.
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