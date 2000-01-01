02.02 09:13 MIGnews.com

ХАМАС и ФАТХ похоронили соглашение о перемирии?

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В четверг, 1 февраля, истёк очередной крайний срок для реализации условий соглашения между правящей партией ПА ФАТХом и ХАМАСом. Существуют предположения, что данный факт может свидетельствовать о том, что стороны "похоронили" соглашение, направленное на прекращение их раскола, который тянулся последние 10 лет, пишет Arutz Sheva.Стороны подписали соглашение о примирении в октябре 2017 года. Условия данного документа предусматривали, что к 1 декабря Палестинская Администрация возобновит полный контроль над сектором Газа. Однако передача власти не состоялась по причине "препятствий" – как заявили представители сторон. Крайний срок был передвинут до 1 февраля, однако прогресс по данному вопросу достигнут не был.Тем временем, Египет, выступивший посредником при заключении данного соглашения готовится к выборам и сосредоточен на вопросах внутренней политики.Ранее на этой неделе представитель Ближнего Востока в ООН предупредил, что Газа на сегодняшний день стоит на пороге "полного краха". По его мнению, ключом к спасению региона может стать восстановление контроля правительства председателя ПА Махмуда Аббаса.