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Путин встретится с Аббасом в Сочи 02.02 08:15   MIGnews.com

Путин встретится с Аббасом в Сочи

Президент России Владимир Путин встретится с председателем Палестинской Автономии Махмудом Аббасом. Данная информация была предоставлена в четверг, 1 февраля, пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым.

Сообщается также, что данная встреча состоится в Сочи 12-го февраля.

На вопрос о том, есть ли в графике российского президента встреча с палестинским лидером пресс-секретарь Путина ответил: "Да, есть".

Также ранее в СМИ появилась информация относительно предмета, который Аббас планирует обсудить на встрече с Владимиром Путиным. Речь у политиков пойдёт об урегулировании ситуации в ближневосточном регионе, а также об усилиях для достижения данной задачи.

Кроме того, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, в свою очередь, подтвердил, что встреча готовится.
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