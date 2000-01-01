02.02 08:15 MIGnews.com

Путин встретится с Аббасом в Сочи

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Президент России Владимир Путин встретится с председателем Палестинской Автономии Махмудом Аббасом. Данная информация была предоставлена в четверг, 1 февраля, пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым.Сообщается также, что данная встреча состоится в Сочи 12-го февраля.На вопрос о том, есть ли в графике российского президента встреча с палестинским лидером пресс-секретарь Путина ответил: "Да, есть".Также ранее в СМИ появилась информация относительно предмета, который Аббас планирует обсудить на встрече с Владимиром Путиным. Речь у политиков пойдёт об урегулировании ситуации в ближневосточном регионе, а также об усилиях для достижения данной задачи.Кроме того, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, в свою очередь, подтвердил, что встреча готовится.