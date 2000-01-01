02.02 15:55 MIGnews.com

Израиль не впустил польского чиновника

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Израильские власти отменили визит в страну главы польского Бюро национальной безопасности Павла Солоха после того, как в Польше приняли закон о холокосте.Об этом в пятницу, 2 февраля сообщает The Times Of Israel со ссылкой на заявление МИД Израиля.Отметим, польский чиновник должен был прилететь в Израиль с трехдневной рабочей поездкой с 4 по 7 февраля. В частности, планировалось, что он посетит израильский национальный мемориал памяти жертв холокоста "Яд Вашем".Такой шаг Израиля вызван утверждением верхней палатой польского парламента поправок к закону об Институте национальной памяти, которые вводят уголовное наказание за высказывания об участии поляков в Холокосте, указывается в коммюнике, пишет газета."На фоне одобрения законопроекта об Институте национальной памяти польским Сенатом Израиль направил запрос на перенос запланированного визита главы Бюро национальной безопасности Польши", - говорится в документе.Ранее власти Израиля объявили протест в связи с предлагаемым польскими парламентариями законопроекте. Несмотря на это, Сенат Польши все же одобрил инициативу, после чего документ отправился на подпись президента.На какое время отложен визит, во внешнеполитическом ведомстве Израиля не уточнили. При этом польские власти надеются на продолжение диалога."Мы выражаем надежду, что диалог по вопросам безопасности, имеющий стратегическое значение для обеих стран, будет продолжен в ближайшем будущем", - говорится в сообщении польского Бюро национальной безопасности на официальной странице в Twitter.В конце прошлого месяца парламент Польши одобрил проект закона по холокосту. Документ предполагает тюремное заключение до 3-х лет для тех, кто будет говорить о причастности поляков к нацистским преступлениями во время войны, а также к участию в уничтожении евреев в лагерях смерти.Данный закон должен утвердить своей подписью глава страны Анджей Дуда.В Израиле эту инициативу назвали отрицанием Холокоста и реабилитацией участников преступлений, которая ограничивает возможности для научных исследований и дискуссий.