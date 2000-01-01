02.02 14:47 MIGnews.com

В Исландии смогут посадить за обрезание на 6 лет

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Правительство Исландии близко к тому, чтобы признать обрезание уголовным преступлением.В парламенте страны рассмотрели законопроект о запрете на обрезание для лиц мужского пола, которые не являются совершеннолетними.Совершеннолетними в Исландии считаются граждане, достигшие возраста 18 лет.Данный законопроект, тем не менее, делает исключение для тех случаев, где такая мера необходима по медицинским показаниям.Согласно документу, нарушение данного закона может повлечь за собой уголовное наказание сроком до шести лет.Данный законопроект является инициативой людей, с чьей точки зрения обрезание несовершеннолетних является грубым нарушением прав человека. В качестве аргумента депутаты, выдвинувшие на рассмотрение данный документ, оперировали выводами датских врачей.Ещё в 2012 году в Кёльне земельный суд счёл обрезание несовершеннолетних лиц мужского пола нарушением прав человека, заслуживающим уголовного наказания ввиду того, что родительские права не могут быть основанием для осуществления подобного решения за ребёнка.