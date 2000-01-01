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В Германии борются с нацизмом 02.02 13:56   MIGnews.com

В Германии борются с нацизмом

Сенат Германии в пятницу, 2 февраля, обратился к конституционному суду с просьбой о запрете государственного финансирования крайне правой Национал-демократической партии. Она является самой старой неонацистской группой в стране. Такая просьба была аргументирована озабоченностью растущим национализмом и радикальными настроениями в некоторых частях Германии.

Получившая тяжёлый урок о развале демократии в 1930-х годах и появлении нацистов во главе с Адольфом Гитлером у власти – Германия установила одни из наиболее строгих законов о политическом экстремизме среди стран мира. Законы Германии, в частности, позволяют налагать запрет на деятельность антидемократических партий.

Члены верхней палаты – представители 16 федеральных земель Германии – единогласно проголосовали за обращение в конституционный суд в заявлением о прекращении финансирования партии.

"У нас в стране действует демократия, основанная на дебатах, и её необходимо защищать", - заявил премьер-министр Саара Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
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