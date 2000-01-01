02.02 12:41 MIGnews.com

Как прошли бы выборы в Израиле сегодня

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Политическая партия "Ликуд" вновь займёт лидирующее место при условии проведения досрочных выборов. Такие данные были получены по итогам проведения опроса.Социологическое исследование по заказу "Ликуда" провел институт "Геокартография".Таким образом, согласно предоставленным данным по итогам опроса, если бы выборы проходили сегодня, политическая партия "Ликуд" сохранила бы за собой нынешнее представительство, 30 мандатов.Далее, на втором месте партия "Еш Атид" с 24 местами в Кнессете. При этом неожиданным результат был для "Сионистского лагеря": социологи прочат ему всего 13 мест. Потом социологи ставят партию "Еврейский дом" - 12 мандатов и "Яадут ха-Тора" – 7 мест.У НДИ 8 мандатов, у "Кулану" - 7. "Объединённый арабский список" также получил 8 мандатов. В данном опросе приняли участие 600 респондентов.