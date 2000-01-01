02.02 09:36 MIGnews.com

Проект конституции Сирии: нормализация отношений с Израилем

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Ливанская газета Al-Hayat опубликовала материал, посвященный новому проекту конституции Сирии.В проекте, разработанном Россией, содержится пункт о “нормализации” отношений с Израилем. Сирия обязуется не вести себя по отношению к Изжалю агрессивно, добиваться возвращения Голанских высот мирными средствами, и готовность изменять международно признанные границы только путем референдума.Конституция также предусматривает отмену статьи, по которой “религией президента республики является ислам”, отменяет название Сирийская Арабская республика, и вводит вместо него название Сирийская Республика, а также предусматривает возможность автономии курдов.Проект конституции должен быть одобрен и режимом Асада, и оппозицией.