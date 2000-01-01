02.02 08:37 MIGnews.com

Нетаниягу об Амоне: мы построим новое поселение

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сформировал сегодня рабочую группу, задачей которой станет создание нового поселения, как было обещано поселенцам полтора месяца назад.В состав группы войдут представители поселенцев, помощник министра обороны по делам поселений и глава канцелярии премьер-министра.Группа незамедлительно приступит к работе по определению местоположения и создания поселения.