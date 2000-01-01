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Нетаниягу об Амоне: мы построим новое поселение 02.02 08:37   MIGnews.com

Нетаниягу об Амоне: мы построим новое поселение

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сформировал сегодня рабочую группу, задачей которой станет создание нового поселения, как было обещано поселенцам полтора месяца назад.

В состав группы войдут представители поселенцев, помощник министра обороны по делам поселений и глава канцелярии премьер-министра.

Группа незамедлительно приступит к работе по определению местоположения и создания поселения.
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