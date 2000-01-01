02.02 08:37 MIGnews.com
Нетаниягу об Амоне: мы построим новое поселение
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сформировал сегодня рабочую группу, задачей которой станет создание нового поселения, как было обещано поселенцам полтора месяца назад.
В состав группы войдут представители поселенцев, помощник министра обороны по делам поселений и глава канцелярии премьер-министра.
Группа незамедлительно приступит к работе по определению местоположения и создания поселения.
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