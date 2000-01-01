02.02 07:05 MIGnews.com

Трамп: потрачены горы денег, но Иран доминирует над Ираком

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Американская администрация жестко отреагировала на проведенные Ираном испытания баллистической ракеты.В официальном заявлении Белого Дома было сказано, что испытания “замечены”, и что Америка рассматривает варианты реакции на него, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.Испытания оцениваются как нарушение условий ядерной сделки, подписанной президентом Бараком Обамой летом 2015 года.Одним из возможных ответов может стать введение новых санкций против Ирана.Официальные лица отказались комментировать перспективы военного ответа Ирану.Белый Дом также отметил атаку союзных Ирану милиций хути против саудовского военного корабля в воскресенье, 29 января. Испытания и атака вместе демонстрируют собой “дестабилизирующее иранское поведение на Ближнем Востоке”.Сам президент Трамп, между тем, отреагировал на испытания в твиттере, написав: “Иран быстро устанавливает свое доминирование над все новыми частями Ирака, несмотря на то, что США разбазарили там три триллиона долларов. И это было очевидно уже давно!”Между тем 18 американских, французских, британских и австралийских военных кораблей проводят учения в Персидском заливе, неподалеку от побережья Ирана.