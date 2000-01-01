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YouTube 03.02 09:18   MIGnews.com

Прокуроры заинтересовались детьми Франсуа Фийона

Во Франции прокуроры в ходе расследования финансовых дел кандидата в президенты от правоцентристской партии Франсуа Фийона начали изучение платежей, сделанных в пользу двух детей политика.

После скандала с женой Пенелопой, теперь прокуроры решили взяться за детей Франсуа Фийона. Прокуроры, которые ведут предварительное расследование по подозрению в растрате государственных средств, намерены также изучить выплаты на сумму более 86 тысяч долларов, сделанные Мари и Шарлю Фийонам, пока их отец занимал пост сенатора в 2005-2007 годах.

В свою очередь политик утверждает, что его детям платили за оказываемые юридические услуги в разных проектах. При этом, что никто из на тот момент не был профессиональным юристом.

Кроме того, по данным СМИ, они получали выплаты не за проекты, а за работу на полную ставку.

Несмотря на то, что Франсуа Фийон попросил свою партию дать ему две недели на то, чтобы доказать свою невиновность, некоторые из республиканцев уже призвали кандидата отказаться от борьбы за президентское кресло, сообщает Би Би Си.
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