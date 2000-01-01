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flickr 02.02 21:46   MIGnews.com

Трамп опроверг смягчение санкций против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что не принимал решений о смягчении антироссийских санкций, пишет The Hill.

"Я ничего не смягчал", - приводит издание его слова, сказанные журналистам в Белом доме.

В свою очередь, как сообщают СМИ, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер также заявил, что Вашингтон не смягчал санкции против Москвы.

"Мы не ослабляем санкции. Это, как я понимаю, обычная практика минфина, которая довольно часто уточняет специфические вопросы после введения санкций, - добавил Спайсер.

До этого в четверг американские СМИ сообщили, что Вашингтон принял решение смягчить санкции в отношении ФCБ. Так, в документе министерства финансов США, озаглавленном "Генеральная лицензия номер 1", отмечается, что отныне за определенным исключением разрешаются "все сделки и действия" с участием ФСБ, которые ранее были запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

Санкции против ФСБ и других российских ведомств в декабре 2016 года ввел прежний президент США Барак Обама. Причиной этого решения Вашингтон назвал кибератаки, якобы осуществленные Москвой во время президентских выборов в Америке.
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