Шварценеггер – Трампу: Почему бы нам не поменяться местами?
Рейтинги шоу The Celebrity Apprentice ("Знаменитый подмастерье") стали причиной перепалки между экс-ведущим программы Дональдом Трампом и нынешним лицом передачи актером Арнольдом Шварценеггером.
45-й президент США Дональд Трамп на торжественном завтраке в Белом доме открыто призвал гостей "молиться за Арнольда", пишет Би Би Си.
"Мы знаем, как все вышло: рейтинги рухнули до плинтуса. Это катастрофа. Хочу помолиться за Арнольда, чтоб мы могли удержать рейтинги, окей?" – отметил глава государства.
Реакция голливудской звезды поступила незамедлительно. Звезда кино и бывший губернатор Калифорнии быстро и язвительно ответил Трампу на его претензии. В своем микроблоге в Twitter Шварценеггер разместил видеообращение: