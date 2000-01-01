02.02 21:55 MIGnews.com

Шварценеггер – Трампу: Почему бы нам не поменяться местами?

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Рейтинги шоу The Celebrity Apprentice ("Знаменитый подмастерье") стали причиной перепалки между экс-ведущим программы Дональдом Трампом и нынешним лицом передачи актером Арнольдом Шварценеггером.45-й президент США Дональд Трамп на торжественном завтраке в Белом доме открыто призвал гостей "молиться за Арнольда", пишет Би Би Си."Мы знаем, как все вышло: рейтинги рухнули до плинтуса. Это катастрофа. Хочу помолиться за Арнольда, чтоб мы могли удержать рейтинги, окей?" – отметил глава государства.Реакция голливудской звезды поступила незамедлительно. Звезда кино и бывший губернатор Калифорнии быстро и язвительно ответил Трампу на его претензии. В своем микроблоге в Twitter Шварценеггер разместил видеообращение:"Эй Дональд, у меня прекрасная идея. Почему бы нам не поменяться местами? Ты возвращаешься на телевидение, раз уж ты такой эксперт по рейтингам".Также "Арни" добавил: "А я берусь за твою работу, чтобы люди смогли снова спокойно спать".