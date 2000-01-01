02.02 21:21 MIGnews.com

Израиль и Турция провели первые политические консультации

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Впервые после шестилетнего молчания Израиль и Турция провели первые политические консультации. После завершения двухстороннего диалога, стороны выпустили совместное коммюнике, где они подчеркнули "важность улучшения турецко-израильских отношений для региональной стабильности и безопасности".Генеральный директор МИД Израиля Юваль Ротем, вернувшись в стану из Турции подчеркнул, что благодаря подписанному соглашению о нормализации израильско-турецких отношений, стороны обсудили все актуальные вопросы. В частности, Юваль Ротем и Умит Ялчин обсудили вопросы о сотрудничестве в экономике, энергетике, в сфере туризма и культуры.Напомним, что в июне прошлого года Израиль и Турция подписали соглашение о нормализации отношений с учетом конкретных требований обеих сторон.