Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Израиль и Турция провели первые политические консультации | Фото: Thinkstock02.02 21:21   MIGnews.com

Израиль и Турция провели первые политические консультации

Впервые после шестилетнего молчания Израиль и Турция провели первые политические консультации. После завершения двухстороннего диалога, стороны выпустили совместное коммюнике, где они подчеркнули "важность улучшения турецко-израильских отношений для региональной стабильности и безопасности".

Генеральный директор МИД Израиля Юваль Ротем, вернувшись в стану из Турции подчеркнул, что благодаря подписанному соглашению о нормализации израильско-турецких отношений, стороны обсудили все актуальные вопросы. В частности, Юваль Ротем и Умит Ялчин обсудили вопросы о сотрудничестве в экономике, энергетике, в сфере туризма и культуры.

Напомним, что в июне прошлого года Израиль и Турция подписали соглашение о нормализации отношений с учетом конкретных требований обеих сторон.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:23
Ученые: Космос омолаживает организм
21:55
Шварценеггер – Трампу: Почему бы нам не поменяться местами?  
21:46
Трамп опроверг смягчение санкций против России
21:43
Как правильно сопоставить возраст собаки и человека
20:59
Правительство Британии опубликовало план Brexit
20:36
Трамп намерен ускорить переговоры по NAFTA
20:13
Террористка совершила автомобильный теракт в Адам  
20:06
К концу зимы пенсионеры получат денег на обогрев
19:59
Телефон Гитлера, который "убил миллионы людей" продадут
19:37
Израиль: быстрее всего продают подержанные джипы
19:29
Никки Хейли пообщела блокировать действия против Израиля
19:10
Россия, Иран и Турция обсудят Сирию 6 февраля в Астане
18:58
США смягчили санкции против ФСБ России
18:38
Израиль: дорогой кашрут
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus