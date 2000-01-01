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Правительство Британии опубликовало план Brexit | Фото: Thinkstock02.02 20:59   MIGnews.com

Правительство Британии опубликовало план Brexit

Британское правительство опубликовало план по выходу страны из Европейского союза. Документ получил название "Выход Британии из ЕС и новое партнерство с ним".

В документе закреплены 12 принципов, которыми будет руководствоваться правительство в процессе "брексита". Ранее их уже обозначила Мэй.

Также правительство обещает вернуть "контроль над нашими законами", то есть вывести страну из-под юрисдикции суда ЕС.

В документе власти обещают больше контролировать иммиграцию из стран Евросоюза, заключить новое соглашение о зоне свободной торговле и таможенном союзе с ЕС, а также подобные соглашения с другими государствами.

Британия продолжит сотрудничество с ЕС в борьбе с терроризмом и преступностью, а также обещает защищать статус граждан ЕС, уже живущих на территории страны, передает ВВС.
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