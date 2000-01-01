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flickr 02.02 20:36   MIGnews.com

Трамп намерен ускорить переговоры по NAFTA

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о своих намерениях ускорить переговоры по Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом сообщает агентство Reuters.

По его словам, он хотел бы поскорее обсудить эту тему с представителями стран — участниц NAFTA. Трамп планирует либо изменить соглашение, либо заменить его новым. Отмечается, что представлять Штаты на встрече будет глава министерства торговли Уилбур Росс.

Напомним, что в прошлом месяце американский лидер разорвал отношения с ТТП (Транстихоокеанское партнерство).
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