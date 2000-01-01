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США смягчили санкции против ФСБ России | Фото: Thinkstock02.02 18:58   MIGnews.com

США смягчили санкции против ФСБ России

Власти США ослабили санкционный режим в отношении Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ под опубликованный санкционным подразделением Минфина США.

Согласно лицензии, за определенными исключениями впредь разрешаются "все сделки и действия" с участием ФСБ, которые были ранее запрещены исполнительными указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

В частности, отныне допускаются "запрашивание, получение, использование, оплата или применение лицензий, разрешений, сертификационных документов или уведомлений, выпущенных или зарегистрированных ФСБ для целей импорта, распространения или использования продукции в сфере информационных технологий в Российской Федерации".

Оговорено, что для продукции, подлежащей экспортному контролю, требуется соответствующее согласие Минторга США, а размер платы, причитающейся ФСБ за лицензии, сертификацию и т.д., "не должен превышать $5 тыс. за календарный год".

Отдельное примечание гласит, что за исключением указанных выше ограниченных целей нынешнее решение "не санкционирует экспорт, реэкспорт или предоставление товаров или технологий" самой ФСБ или кому-либо действующему "от ее имени".

Еще в одном примечании говорится, что лицензия не разрешает "экспорт, реэкспорт или предоставление любых товаров, технологий или услуг" в Крым. Не разрешается также использование в расчетах счетов, которые были блокированы в США рядом санкционных президентских исполнительных указов.
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