02.02 17:55 MIGnews.com

Лапид: нельзя проявлять агрессию против сил безопасности

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Депутат Кнессета и лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид прокомментировал столкновения между активистами и сотрудниками сил безопасности во время эвакуации Амоны. Парламентарий заявил:"Сердце сжимается от того, что израильтян выселяют из их домов, но Израиль в первую очередь – страна закона и порядка. Сотрудники полиции в тяжелых условиях выполнили свою работу. Выражаю в связи с этим свое уважение генеральному инспектору полиции Рони Альшейху и всем представителям сил безопасности.При этом считаю неприемлемыми насилие и агрессию, которые жители Амоны проявили в отношении сотрудников полиции и сил безопасности. У нас достаточно внешних врагов, поэтому мы не можем допустить проявления жестокого отношения евреев к евреям, граждан Израиля - к сотрудникам сил безопасности. Наша сила – в единстве и соблюдении законов. Тот, кто пытается помешать блюстителям закона, разрушает единство еврейского народа".Напомним, что во время эвакуации Амоны были госпитализированы 57 человек. Из них 42 оказались сотрудники сил безопасности. Их доставили на лечение в Иерусалим.