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flickr 02.02 17:29   MIGnews.com

Меркель – Эрдогану: "Оппозиция часть демократии"

Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула важность свободы прессы и свободы мнений в Турции во время встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Представители двух государств встретились в четверг, 2 февраля в Анкаре.

"Во время попытки военного переворота мы увидели, как граждане Турции встали на защиту демократии и законов демократии в Турции. Именно поэтому в этот решающий момент важно поддерживать свободу мнений, в связи с этим мы обсуждали свободу прессы", - подчеркнула канцлер Германии.

Меркель также подчеркнула, что оппозиция является частью демократии.

Союзники Турции, в том числе и Германия опасаются, что лидер государства может использовать попытку неудавшегося переворота в качестве предлога ограничить инакомыслие в стране.

Отметим, что канцлер Германии прибыла в Анкару с однодневным рабочим визитом. Также во время встречи представители стран обсудили ситуации в Сирии и Ираке.
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