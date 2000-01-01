02.02 17:29 MIGnews.com

Меркель – Эрдогану: "Оппозиция часть демократии"

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Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула важность свободы прессы и свободы мнений в Турции во время встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Представители двух государств встретились в четверг, 2 февраля в Анкаре."Во время попытки военного переворота мы увидели, как граждане Турции встали на защиту демократии и законов демократии в Турции. Именно поэтому в этот решающий момент важно поддерживать свободу мнений, в связи с этим мы обсуждали свободу прессы", - подчеркнула канцлер Германии.Меркель также подчеркнула, что оппозиция является частью демократии.Союзники Турции, в том числе и Германия опасаются, что лидер государства может использовать попытку неудавшегося переворота в качестве предлога ограничить инакомыслие в стране.Отметим, что канцлер Германии прибыла в Анкару с однодневным рабочим визитом. Также во время встречи представители стран обсудили ситуации в Сирии и Ираке.