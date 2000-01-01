02.02 16:57 MIGnews.com

Большинство французов не хотят видеть Фийона президентом

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69% жителей Франции хотят, чтобы Франсуа Фийон отозвал свою кандидатуру на выборах президента на фоне скандала с его супругой. Об этом свидетельствуют последние данные опроса социологической службы Harris interactive, проведенного по заказу французской радиостанции RMC & Atlantico.Результаты опроса были опубликованы в четверг, 2 февраля.Как отмечает агентство Reuters, желательным кандидатом от республиканцев стал бы Ален Жюппе. Согласно опросу 29% французов верят в победу Франсуа Фийон на президентских выборах. В то время как 57% считают, что партия сможет одержать победу в лице другого кандидата.Ранее Франсуа Фийон обвинил своих оппонентов в том, что с помощью разжигания скандала они пытаются сорвать его президентскую кампанию, поскольку согласно последнему опросу, Фийон сдал позиции, опустившись на третье место.Скандал вокруг кандидата разгорелся, после того, когда газета Le Canard Enchaine сообщила, что якобы бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон выплатил своей жене Пенелопе, которая несколько лет числилась его помощник, жалование в размере 500 тысяч евро. Но при этом Пенелопа Фийон, как утверждает издание, "не выполняла никаких конкретных обязанностей".