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Россия, Иран и Турция обсудят Сирию 6 февраля в Астане | Фото: Thinkstock02.02 19:10   MIGnews.com

Россия, Иран и Турция обсудят Сирию 6 февраля в Астане

Делегации России, Ирана и Турции при участии представителя ООН обсудят Сирию 6 февраля. Встреча должна пройти в Астане. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы МИД Казахстана Ануара Жайнакова.

"Да, действительно, к нам поступило обращение с просьбой помочь в организации 6 февраля в Астане международной технической встречи по сирийскому урегулированию делегаций России, Турции и Ирана при участии представителя ООН", – сказал Жайнаков.

По его словам, участники встречи планируют обсудить соблюдение перемирия в Сирии сторонами-участницами конфликта, а также "определить иные модальности имплементации режима прекращения боевых действий".

При этом встреча пройдет за закрытыми дверями. СМИ пустят только на брифинг, который будет организован по итогам переговоров.
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