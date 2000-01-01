02.02 19:10 MIGnews.com

Россия, Иран и Турция обсудят Сирию 6 февраля в Астане

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Делегации России, Ирана и Турции при участии представителя ООН обсудят Сирию 6 февраля. Встреча должна пройти в Астане. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы МИД Казахстана Ануара Жайнакова."Да, действительно, к нам поступило обращение с просьбой помочь в организации 6 февраля в Астане международной технической встречи по сирийскому урегулированию делегаций России, Турции и Ирана при участии представителя ООН", – сказал Жайнаков.По его словам, участники встречи планируют обсудить соблюдение перемирия в Сирии сторонами-участницами конфликта, а также "определить иные модальности имплементации режима прекращения боевых действий".При этом встреча пройдет за закрытыми дверями. СМИ пустят только на брифинг, который будет организован по итогам переговоров.