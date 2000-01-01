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Трамп угрожает отменить финансирование университета Беркли 02.02 15:23   MIGnews.com

Трамп угрожает отменить финансирование университета Беркли

После погрома, учиненного разгневанными студентами в кампусе университета Беркли, Калифорния, президент США Дональд Трамп пригрозил отменить федеральное финансирование учебного заведения.

Трамп опубликовал твит: “Если Университет Беркли не допускает свободы речи, и практикует насилие против людей с другой точкой зрения - НИКАКИХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ФОНДОВ?”

Мятеж в Беркли был вызван запланированным мероприятием, в котором должен был принять участие один из редакторов портала Breitbart Майло Янноулос.

Университет распространил заявление, в котором уверяет, что “насилие разжигалось группой из 150 человек в масках, которые прервали ненасильственные протесты”.
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