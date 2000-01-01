02.02 15:23 MIGnews.com
Трамп угрожает отменить финансирование университета Беркли
После погрома, учиненного разгневанными студентами в кампусе университета Беркли, Калифорния, президент США Дональд Трамп пригрозил отменить федеральное финансирование учебного заведения.
Трамп опубликовал твит: “Если Университет Беркли не допускает свободы речи, и практикует насилие против людей с другой точкой зрения - НИКАКИХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ФОНДОВ?”
Мятеж в Беркли был вызван запланированным мероприятием, в котором должен был принять участие один из редакторов портала Breitbart Майло Янноулос.
Университет распространил заявление, в котором уверяет, что “насилие разжигалось группой из 150 человек в масках, которые прервали ненасильственные протесты”.
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