02.02 14:51 MIGnews.com

Нидерланды аннулировали паспорта 300 джихадистов

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300 гражданам Нидерландов, принимавших и принимающим участие в боевых действиях на стороне Исламского Государства в Сирии и Ираке аннулированы паспорта.Об этом заявил глава контр-террористической службы Нидерландов Дик Шуф в интервью Radio 1.Данная мера предпринята с расчетом на то, что таким образом удастся затруднить возвращение джихадистов в страну.Шуф сообщил, что до настоящего времени в страну вернулись 40 боевиков ISIS: “ Мы крайне обеспокоены этим. Мы не знаем, с какой целью они вернулись Возможно, что некоторые сожалеют о содеянном, но мы не можем брать на себя никаких рисков”.