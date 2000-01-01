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02.02 14:51   MIGnews.com

Нидерланды аннулировали паспорта 300 джихадистов

300 гражданам Нидерландов, принимавших и принимающим участие в боевых действиях на стороне Исламского Государства в Сирии и Ираке аннулированы паспорта.

Об этом заявил глава контр-террористической службы Нидерландов Дик Шуф в интервью Radio 1.

Данная мера предпринята с расчетом на то, что таким образом удастся затруднить возвращение джихадистов в страну.

Шуф сообщил, что до настоящего времени в страну вернулись 40 боевиков ISIS: “ Мы крайне обеспокоены этим. Мы не знаем, с какой целью они вернулись Возможно, что некоторые сожалеют о содеянном, но мы не можем брать на себя никаких рисков”.
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