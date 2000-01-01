03.02 15:10 MIGnews.com

Добавьте раввину зарплату

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Быть раввином становится все тяжелее в этом безумном мире. Государство это понимает, ценит и готово компенсировать тяжкий труд. Именно поэтому министр по делам религий Давид Азулай из партии «ШАС» выдвинул на рассмотрение кабинета министров вопрос о повышении зарплат городских раввинов и, чтобы развеять сомнения, министр пояснил, что нынешние зарплаты раввинов "не отражают всего объема задач, ответственности и полномочий, вверенных городскому раввину". Речь идет о раввинах, вступивших в должность после первого января 2006 года, именно тогда городские раввины были поделены на две категории.Если до этого их зарплата была привязана к зарплате министров (90%-72% от министерской зарплаты, в зависимости от населенного пункта, в котором работает раввин), то городским раввинам, назначенным после 1-го января 2006 года, устанавливали зарплату, равную жалованию председателя религиозного совета. В результате зарплаты новоиспечённых городских раввинов отличались не в лучшую сторону от зарплат их коллег со стажем. Следует отметить, что зарплаты городских раввинов по большей части финансируются из бюджета местных властей с доплатой из госбюджета.Вопрос выдвинут на рассмотрение не на пустом месте, а по следам соглашения, достигнутого партией «ШАС» с министерствами финансов и юстиции. В среднем зарплаты раввинов вырастут на пять-шесть тысяч шекелей в месяц, взамен на это министерство по делам религий обещает создать механизм по анализу эффективности работы городских раввинов с возможностью отстранения от должности тех, кто не справляется со своими обязанностями.Самое значительное повышение зарплат ожидает раввинов населенных пунктов, в которых проживает менее 5 тысяч человек. Их зарплаты вырастут с 16.381 шекелей до 22.772 шекелей в месяц. В населенных пунктах с населением от 5 до 10 тысяч человек зарплата у раввинов увеличится с 17.894 до 24.326 шекелей. Больше всех будут получать, как и раньше городские раввины в крупных городах: bх зарплата вырастет с 29.782до 33.958 шекелей.