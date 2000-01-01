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Брата смертника из Брюсселя сняли с лайнера, летевшего в США 02.02 13:48   MIGnews.com

Брата смертника из Брюсселя сняли с лайнера, летевшего в США

Младшего брата брюссельского террориста Наджима Лахрауи, взорвавшегося в аэропорту Брюсселя, Мюрада Лахаруи, сняли с борта самолета, вылетевшего в США.

Мурад Лахрауи и еще два спортсмена арабского происхождения - Мухаммед Кетби и Абдельхалак Макадми летели в Лас-Вегас а открытые соревнования по тхэквондо.

Спортсмены представили стюардессам документы об электронной авторизации прибытия в США, но от них потребовали визы. По существующим соглашениям, граждане Бельгии могут въезжать в США без виз.

Лахрауи, родители которого - марокканцы, родился в Бельгии, и у него нет гражданства других стран.

Американское посольство в Брюсселе отказалось комментировать инцидент с Лахрауи.

Бельгийской ассоциации тхэквондо не представлено никаких объяснений о том, почему три ее члена не допущены в США.

Сразу после атаки, в которой принял участие его брат, Мюрад Лахрауи заявил: “Я потрясен. не могу поверить, что это был он. Но вы не выбираете свою семью”.
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