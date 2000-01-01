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БАГАЦ запретил снос арабских домов на еврейской земле 02.02 13:04   MIGnews.com

БАГАЦ запретил снос арабских домов на еврейской земле

На фоне драмы эвакуации Амоны стало известно, что в аналогичном, с точки зрения законодательства случае - незаконного арабского строительства на земле, принадлежащей евреям, суд встал на сторону арабов.

Владельцы участка земли между Бейт-Ханина и Восточным Иерусалимом потребовали, чтобы им ее вернули. Президент иерусалимского окружного суда Ахарон Фаркаш постановил, что земля принадлежит евреям, и арабы должны ее покинуть.

Арабы, живущие на земле, обратились в БАГАЦ, заявив, что в случае если их выселят из дома, жить им будет негде и они окажутся на улице. Они попросили приостановить решение о выселении до повторного рассмотрения дела судом.

Судья БАГАЦ Йорам Данцигер - тот самый, который отверг сделку по Амоне, издал постановление, в котором говорится о том, что выселение арабов “причинит невосполнимый ущерб” и распорядился приостановить выселение.

Данцигер написал в приговоре: “Нет никаких сомнений в том, что земля принадлежит евреям, и они могут воспользоваться своим правом собственности, как и установлено постановлением суда. Тем не менее, когда речь заходит о невосполнимом ущербе, баланс сдвигается в пользу ответчиков”.

Суддья Данцигер также отверг требование евреев о том, что им должны заплатить за их землю.

Член муниципального совета Иерусалима Арье Кинг в ярости заявил: “Та же рука, что вчера определила судьбу Амоны, всего несколько часов подписала нечто прямо противоположное. Это дело о том, как арабы незаконно построили два дома на земле, принадлежащей евреям, и по которому суды двух инстанций приняли решение о том, что арабские захватчики должны уйти”.
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