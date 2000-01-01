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Нетаниягу встретится с Терезой Мэй на следующей неделе | Фото: Коби Гидеон, GPO02.02 07:10   MIGnews.com

Нетаниягу встретится с Терезой Мэй на следующей неделе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретится со своей британской коллегой Терезой Мэй на следующей неделе. Как сообщает 10-й канал ИТВ, ссылаясь на собственные источники, встреча политиков состоится во вторник, 7 февраля.

В канцелярии Нетаниягу информацию о его визите в Лондон не подтверждают.

Напомним, что ранее у него уже была запланирована встреча с Мэй. Она должна был состояться в рамках Всемирного экономического форума, который прошел в швейцарском Давосе в декабре прошлого года, однако Нетаниягу отменил ее, как, собственно, и поездку на ВЭФ. Причиной тому послужила принятая Советом Безопасности ООН антипоселенческая резолюция 2334, которую поддержали 14 членов Совбеза, включая Великобританию.

Однако в то время, как в Иерусалиме ответственность за принятие документа, признавшего израильские поселения в Иудее и Самарии незаконными, возлагают на американского экс-президента Барака Обаму, еврейское издание Jewish Chronicle назвало его "фактически резолюцией Великобритании". Якобы это является частью новой политики британского премьер-министра Терезы Мэй по отношению к Израилю.
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