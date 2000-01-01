02.02 15:16 MIGnews.com

Меланья Трамп назначила руководителя своего штаба

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Супруга президента США Меланья Трамп назначила главой своего штаба Линдси Рейнольдс, передает телеканал ABC."Я собираю вместе профессиональную и высококвалифицированную команду, которая будет вести дела правильно", – заявила первая леди.Рейнольдс будет не только возглавлять аппарат Меланьи Трамп, но и выступит ассистентом президента Дональда Трампа. В ее обязанности войдет управление повесткой дня и руководство ежедневными делами офиса первой леди.По словам старшего советника Меланьи Трамп Стефани Уолкофф, супруга президента переедет в Вашингтон к лету. До этого времени она периодически будет приезжать в столицу из Нью-Йорка. Уолкофф также отметила, что Трамп очень серьезно относится к обязанностям первой леди.