02.02 10:04 MIGnews.com

Трамп угрожал Мексике военным вторжением

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Агентство Associated Press и мексиканский портал новостей распространили информацию о том, что президент США Дональд Трамп, в ходе телефонного разговора с президентом Мексики Пенья Ньето угрожал военной интервенцией.Трамп якобы сказал: “У вас там есть банда плохих мужиков. Вы не делаете достаточно для того, чтобы их остановить. Я думаю, ваши военные боятся. Наши военные не боятся, и поэтому я просто могу их послать, чтобы они навели порядок”.Из опубликованного отрывка не ясно, кого имел в виду Трамп под “плохими мужиками” - наркокартели, контрабандистов людьми, незаконных мигрантов или всех вместе.CNN, между тем, опубликовала другой вариант записи того же разговора, согласно которому Трамп только предложил Ньето помочь “большой лигой” в борьбе с “мужиками”.Мексика яростно опровергает утверждения о том, что Трамп якобы угрожал Ньето. Пресс-представитель Ньето Эдуардо Санчес заявил: “Я знаю с абсолютной ясностью, что никакой угрозы не было”.Белый Дом отказался комментировать содержание разговора, но заявил, что Америка не угрожала вторжением Мексике.