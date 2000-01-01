Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






02.02 10:04   MIGnews.com

Трамп угрожал Мексике военным вторжением

Агентство Associated Press и мексиканский портал новостей распространили информацию о том, что президент США Дональд Трамп, в ходе телефонного разговора с президентом Мексики Пенья Ньето угрожал военной интервенцией.

Трамп якобы сказал: “У вас там есть банда плохих мужиков. Вы не делаете достаточно для того, чтобы их остановить. Я думаю, ваши военные боятся. Наши военные не боятся, и поэтому я просто могу их послать, чтобы они навели порядок”.

Из опубликованного отрывка не ясно, кого имел в виду Трамп под “плохими мужиками” - наркокартели, контрабандистов людьми, незаконных мигрантов или всех вместе.

CNN, между тем, опубликовала другой вариант записи того же разговора, согласно которому Трамп только предложил Ньето помочь “большой лигой” в борьбе с “мужиками”.

Мексика яростно опровергает утверждения о том, что Трамп якобы угрожал Ньето. Пресс-представитель Ньето Эдуардо Санчес заявил: “Я знаю с абсолютной ясностью, что никакой угрозы не было”.

Белый Дом отказался комментировать содержание разговора, но заявил, что Америка не угрожала вторжением Мексике.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:02
Вынесен приговор генералу Офеку Бухрису
09:36
Проект конституции Сирии: нормализация отношений с Израилем
09:17
Трамп в ярости от "дурацкой сделки" с Австралией
08:37
Нетаниягу об Амоне: мы построим новое поселение
08:36
Разрешено к публикации имя убийцы жены и детей в Мигдаль
08:07
Взрыв бешенства в университете Беркли: студенты жгут кампус  
07:20
Все жилые дома в Амоне эвакуированы  
07:10
Нетаниягу встретится с Терезой Мэй на следующей неделе
06:41
Рекс Тиллерсон официально стал госсекретарем США
05:17
Робота внесли в список жителей Бельгии
04:54
В Афганистане муж-ревнивец отрезал жене оба уха
03:36
Джонни Деппа обвинили в мошенничестве и расточительстве
02:42
Мать пинком спасла дочь от смерти в лифте  
01:13
Умерший месяц назад Джордж Майкл до сих пор не похоронен
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus