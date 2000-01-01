02.02 10:02 MIGnews.com

Вынесен приговор генералу Офеку Бухрису

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Военный трибунал вынес приговор по делу бригадного генерала Офека Бухриса.Бухрис, в рамках сделки с правосудием, признал себя виновным в незаконных сексуальных отношениях с подчиненными женщинами-военнослужащими.Бухрис приговорен к семи месяцам тюрьмы условно и понижен в чине до полковника.Ранее Бухрис в суде заявил: “Я беру на себя ответственность за все мои действия, описанные в обвинительном заключении. Я служил моей стране более двух десятилетий. Я продолжу служить стране в любой роли и в любом месте, которое найду”.