02.01 09:05 MIGnews.com

Аббас: Западный берег взорвется

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас направил премьер-министру Биньямину Нетаниягу послание, в котором предупредил о том, что решение Израиля сократить средства для семей террористов в Рамалле усиливает гнев на Западном берегу.Об этом сообщает "13 канал".Уточняется, что Аббас направил ответственного за координацию гражданских дел с Израилем в секторе Газа Хусейна аш-Шейха на встречу с министром финансов Израиля Моше Кахлоном после принятия решения о заморозке финансирования.Согласно отчету, аль-Шейх сказал Кахлону, что ПА очень серьезно относится к этому шагу и считает, что это подрывает сотрудничество с Израилем."Вы идете на сделку с ХАМАСом, но в то же время вводите новые санкции в отношении Палестинской автономии", – сказал он.Аш-Шейх добавил, что ПА выступает против насилия, но решение Израиля "вызвало реакцию" и что Западный берег оказался "на грани взрыва".