Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











ПА: Западный берег уже на грани | Фото:02.01 09:05   MIGnews.com

Аббас: Западный берег взорвется

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас направил премьер-министру Биньямину Нетаниягу послание, в котором предупредил о том, что решение Израиля сократить средства для семей террористов в Рамалле усиливает гнев на Западном берегу.

Об этом сообщает "13 канал".

Уточняется, что Аббас направил ответственного за координацию гражданских дел с Израилем в секторе Газа Хусейна аш-Шейха на встречу с министром финансов Израиля Моше Кахлоном после принятия решения о заморозке финансирования.

Согласно отчету, аль-Шейх сказал Кахлону, что ПА очень серьезно относится к этому шагу и считает, что это подрывает сотрудничество с Израилем.

"Вы идете на сделку с ХАМАСом, но в то же время вводите новые санкции в отношении Палестинской автономии", – сказал он.

Аш-Шейх добавил, что ПА выступает против насилия, но решение Израиля "вызвало реакцию" и что Западный берег оказался "на грани взрыва".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:28
Сторонники ФАТХа провели митинг в Газе
10:18
Итамар Бен Гвир: Кушнир заплатит 100 000 за видео
10:09
Зоар: Нетаниягу хотят свергнуть любой ценой
09:40
Кахоль Лаван атаковал Эдельштейна
09:33
Заворотнюк пожелала россиянам здоровья в Новом году
09:17
Израиль в шоке от скандального видео депутата НДИ
08:42
Беннетт заморозил выплаты в ПА: ХАМАС в бешенстве
08:10
Австралия: армия начала массовую эвакуацию из зоны пожаров
07:50
Лицман потребовал построить фабрику вакцин в Израиле
07:29
Нетаниягу по части дел требует субстантивного иммунитета
07:13
НДИ требует срочно обсудить неприкосновенность Нетаниягу
07:13
Тысячи людей оказались в ловушке на востоке Австралии
07:02
Ганц подаст в суд на Нетаниягу за клевету
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus