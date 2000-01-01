Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Удары Израиля в Сирии нанесли ущерб Ирану ВВС Израиля своими ударами по иранским объектам в Сирии нанесли ущерб Тегерану. По словам политолога Гиллеля Фриша, основная причина наступательной позиции проистекает из стремления предотвратить создание иранской оружейной промышленности в Сирии и введение в массовом масштабе оборота высокоточных ракет, нацеленных против Израиля.
Израиль в шоке от скандального видео депутата НДИ Член Кнессета от партии НДИ Алекс Кушнир, продолжая свою кампанию “против религиозного принуждения” выпустил клип, в котором критикует практику направления женщин раввинами в поликлиники больничных касс для определения характера кровотечения. Йешива требует от Кушнира денежной компенсации за нарушение авторских прав.