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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:03.01 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Нетаниягу: мы готовим революцию в сфере энергетики Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отправился на трехсторонний саммит в Афины, где будет подписано соглашение, которое подготовит почву для экспорта газа в Европу.

Израиль, Греция и Кипр договорились строить газопровод Израиль, Греция и Кипр подписали соглашение о постройке подводного трубопровода для транспортировки газа с морских месторождений в юго-восточном Средиземноморье в континентальную Европу.

БАГАЦ принял решение по премьерству Нетаниягу БАГАЦ отклонил последний оставшийся судебный иск против Биньямина Нетаниягу, позволив ему занимать пост премьер-министра после предъявления обвинений во взяточничестве.

Удары Израиля в Сирии нанесли ущерб Ирану ВВС Израиля своими ударами по иранским объектам в Сирии нанесли ущерб Тегерану. По словам политолога Гиллеля Фриша, основная причина наступательной позиции проистекает из стремления предотвратить создание иранской оружейной промышленности в Сирии и введение в массовом масштабе оборота высокоточных ракет, нацеленных против Израиля.

Израиль в шоке от скандального видео депутата НДИ Член Кнессета от партии НДИ Алекс Кушнир, продолжая свою кампанию “против религиозного принуждения” выпустил клип, в котором критикует практику направления женщин раввинами в поликлиники больничных касс для определения характера кровотечения. Йешива требует от Кушнира денежной компенсации за нарушение авторских прав.


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