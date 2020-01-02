02.01 22:50 MIGnews.com
Ганц: суд над Нетаниягу пройдет возле урн для голосования
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу предстанет перед судом общественного мнения во время мартовских выборов в Кнессет.
Соответствующее заявление лидер партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганц в четверг, 2 декабря, опубликовал в социальной сети Twitter.
Ганц отметил, что уважает "правильное решение" Верховного суда Израиля отложить рассмотрение иска с запретом Нетаниягу формировать правительство до лучших времен.
"Общественный суд над Нетаниягу состоится возле урн для голосования, где мы и победим", - написал Ганц.
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