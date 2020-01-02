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Ганц: суд над Нетаниягу пройдет возле урн для голосования | Фото:02.01 22:50   MIGnews.com

Ганц: суд над Нетаниягу пройдет возле урн для голосования

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу предстанет перед судом общественного мнения во время мартовских выборов в Кнессет.

Соответствующее заявление лидер партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганц в четверг, 2 декабря, опубликовал в социальной сети Twitter.

Ганц отметил, что уважает "правильное решение" Верховного суда Израиля отложить рассмотрение иска с запретом Нетаниягу формировать правительство до лучших времен.



"Общественный суд над Нетаниягу состоится возле урн для голосования, где мы и победим", - написал Ганц.


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