02.01 20:46 MIGnews.com

Мать Наамы Иссахар не теряет надежды на Путина

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Дочь израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной в Российской Федерации к 7.5 годам тюрьмы за "контрабанду наркотиков", Яффа Иссахар надеется, президент РФ Владимир Путин помилует ее дочь до своего визита в Израиль на конференцию, посвященную Международному дню памяти жертв Холокоста, которая состоится в этом месяце.Об этом мать израильтянки, переехавшая в Москву, чтобы быть поближе к дочери, рассказала интернет-изданию Ynet.Отметим, что в декабре московский суд отклонил апелляцию девушки на приговор.Яффа, которая переехала в Москву, чтобы быть рядом со своей дочерью, сказала, что она надеется, что Путин простит ее дочь до его визита в Иерусалим, в конце этого месяца."Я не представляю, чтобы он приехал в Израиль и при этом оставил Нааму в России. Как Израиль сможет приветствовать его, если он это сделает? С распростертыми объятиями? Освобождение Наамы находится не в руках израильского консула в Москве, или даже премьер-министра Биньямина Нетаниягу, делающего все, что в его силах. Решет сам Путин. Он должен ее освободить. Я думала, что это произойдет уже сейчас, но мы можем только ждать. Я не имею права отчаиваться», - сказала Яффа Иссахар.