02.01 16:55 MIGnews.com

БАГАЦ принял решение по премьерству Нетаниягу

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БАГАЦ отклонил последний оставшийся судебный иск против Биньямина Нетаниягу, позволив ему занимать пост премьер-министра после предъявления обвинений во взяточничестве.Так, истцы требовали запретить Нетаниягу формировать следующее правительство, однако все трое судей решили, что рассмотрение этого вопроса на данный момент является преждевременным.Так, решением БАГАЦ решил вернуться к рассмотрению этого вопроса на более позднем этапе. Слушание вели председатель Верховного суда Эстер Хают, ее заместитель судья Ханан Мелсер и судья Узи Фогельман.Стоит отметить, что порядка 70 чиновников требовали, чтобы суд вынес соответствующее решение еще перед предстоящими выборами, которые запланированы на 2 марта.