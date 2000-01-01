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Турецкие депутаты намерены отправить войска в Ливию | Фото:02.01 17:37   MIGnews.com

Турецкие депутаты намерены отправить войска в Ливию

Турецкий парламент вскоре собирается для голосования по вопросу отправки войск на подмогу поддерживаемому Организацией Объединенных Наций правительству Ливии, которое базируется в Триполи, чтобы помочь удержать столицу страны от захвата силами, лояльными генералу Халифе Хафтару.

Как ожидается, турецкие законодатели на чрезвычайном заседании утвердят предложение о развертывании военного контингента сроком на год.

Такое решение депутатов будет скорее всего принято, несмотря на опасения мирового сообщества, что турецкая армия может попросту усугубить конфликт в Ливии и еще больше дестабилизировать обстановку в регионе.

Отметим, правительство премьер-министра Ливии Файеза Сарраджа столкнулось с наступлением Хафтара.

Боевые действия угрожают вновь ввергнуть Ливию в хаос, подобный тому, что страна пережила в 2011 году, результатом которого стало свержение и жестокое убийство многолетнего диктатора Муаммара Каддафи.


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