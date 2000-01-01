02.01 14:41 MIGnews.com

Либерман: выборов больше не будет

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После обещания минувшим сентябрем, что “третьих выборов не будет” и отказа присоединится к правительству меньшинства или к Кахоль Лаван, председатель НДИ Авигдор Либерман дает новые обещания.Либерман, в интервью радио Галей ЦАХАЛ, что после выборов в марте его партия “добьется решительного результата - тем или иным образом”.Либерман сообщил: “То, что ясно - мы не должны идти на четвертый раунд. Мы должны решить”.Накануне сентябрьских выборов Либерман провозгласил: “не имеет значения, будет 61 мандат или не будет 61 мандата. То что точно - не будет 61 мандата для того, чтобы проголосовать за роспуск Кнессета”. Либерман заявил, что сегодня это заявление ему “не кажется безответственным”.