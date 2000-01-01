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Турция: новые задержания по делу о побеге экс-главы Nissan | Фото:03.01 03:06   MIGnews.com

Турция: новые задержания по делу о побеге экс-главы Nissan

В Стамбуле задержали семь человек по делу о побеге бывшего главы автомобильного альянса Nissan-Renault-Mitsubishi Карлоса Гона из Японии в Ливан.

Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.

По словам собеседника канала, четверо являются пилотами. На данный момент неизвестно, какие обвинения им хотят предъявить.

В свою очередь агентство Kyodo ранее сообщило, что японская прокуратура провела обыск в доме Гона. Следствие пыталось выяснить, как находящийся под домашним арестом предприниматель смог организовать побег.


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