02.01 13:34 MIGnews.com

"Либерман - самый опасный человек в Израиле"

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Доктор Хаги Бен Арци, брат супруги главы правительства Сары Нетаниягу дал интервью радио 103 FM.Бен Арци подверг жесткой критике лидера партии Наш Дом - Израиль Авигдора Либермана. Он заявил: "По моему мнению, Либерман - самый опасный человек в Израиле сегодня. Он не только парализовал политическую систему на год. Он поднял грязную антисемитскую волну против ультра-ортодоксов и религиозных. Я надеюсь и молюсь, что и представители олим, не являющиеся евреями поймут - он причиняет вред и им. Этот человек должен исчезнуть с политической карты”.На вопрос: “Либерман - опасен для Израиля сегодня? Он - антисемит?” Бен Арци ответил: "Я подпишусь под этим предложением. Он наиболее опасен, потому что вся его пропаганда - антисемитская - против ультра-ортодоксов, религиозных и иудаизма. Он поднял мутную волну, напоминающую самые темные дни в самых темных государствах”.Бен Арци также сообщил, что требование Нетаниягу предоставить ему иммунитет является “предсказуемым, легальным, легитимным им требуемым народом”. Бен Арци сказал, что будет голосовать на выборах 2 марта “за одну из партий блока Нетаниягу”: “В этой ситуации нам необходим Биньямин Нетаниягу. Он единственный человек с таким громадным опытом, который необходим в создавшейся стратегической ситуации. В ней нам нужен Биньямин Нетаниягу”.