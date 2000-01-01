02.01 13:08 MIGnews.com

"Нетаниягу - гангстер забаррикадировавшийся в офисе"

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Политические противники Биньямина Нетаниягу продолжают возмущаться в связи с тем, что премьер решил просить предоставления неприкосновенности у Кнессета.Номер два в списке Кахоль Лаван, Яир Лапид заявил: "Иммунитет не предназначен для защиты от уголовных обвинений. Нетаниягу - последний, кому бы я доверил безопасность в сложившихся обстоятельствах”Лапид также поведал: “От вчерашней пресс-конференции Нетаниягу исходил запах страха. Если кто-то себе задает вопрос - виновен или нет, посмотрите на его поведение. Так ведет себя уголовник, боящийся закона , забаррикадировавшийся в офисе премьер-министра”.Лапид также рассказал о чудесах, которых удалось добиться его партии: “Мы здесь меньше года , но мы - крупнейшая партия в Израиле. Мы дважды не допустили того, чтобы Нетаниягу сформировал правительство. Мы обращаемся, прежде всего к достойным и правым людям. Мы, в большинстве своем - правые. Мы пришли, чтобы сказать - так дальше продолжаться не может. Не может человек, постоянно занятый криминальными аферами возглавлять правительство. Не может продолжаться, когда приемные покои больниц переполнены, а наши дети не сдают экзаменов. Мы - часть национального лагеря, мы не пойдем на второе Осло и второго размежевания не будет. Мы пойдем в госпитали, мы пойдем в школы. Большинство правых это поймут. Есть конечно, бибисты к которым и не стоит обращаться, но я сам вырос в доме правых, и я знаю как они думают. Достойный правый человек не мог быть довольным от того, что он увидел вчера”.