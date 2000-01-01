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Таиланд активно отказывается от полиэтиленовых пакетов 02.01 23:35   MIGnews.com

Таиланд активно отказывается от полиэтиленовых пакетов

Среди приоритетов министра природных ресурсов и окружающей среды Таиланда Варавута Силпа-арча - сокращение количества одноразовых пластиковых пакетов в обиходе. Именно поэтому 75 универмагов, ночных магазинов и других точек розничной торговли - более чем 24 500 - со среды, 1 января, отказались от пластиковых пакетов.

Департамент контроля загрязнения окружающей среды (PCD) представил 20-летний план действий по обращению с пластиковыми отходами на 2018–2037 годы, который включает прекращение использования тайцами еще семи пластиковых предметов.

Это колпачки, оксоразлагаемый пластик, микрошарики, пластиковые пакеты толщиной менее 36 микрон (широко известные как одноразовые пластиковые пакеты), пищевые контейнеры из полистирола, пластиковые стаканчики и соломинки, пишет Bangkok Post.

По оценкам, тайские потребители получают 700 000 тонн полистирола для пищевых контейнеров в год, 1,72 миллиона тонн пластиковых стаканчиков и соломинок, а также 1,17 миллиона тонн пластиковых пакетов. Они также производят около 1,13 кг отходов в день на душу населения, что составляет около 27 миллионов тонн отходов в год.

В 2018 году правительство объявило о запрете использования пластиковых колпачков в бутылках с питьевой водой.

В 2021 году будет введен запрет на пластиковые стаканчики и соломинки.


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