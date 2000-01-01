Не Голландия, а Нидерланды - официально

Нидерланды официально прекратили именовать себя "Голландией".
Отныне власти, вузы, печатные издания, а также частные компании должны использовать название "Нидерланды". Этот шаг должен позволить стране избавиться от образа места, который все ассоциируют с наркотиками и проституцией.
Также власти страны считают, что решение перераспределит туристический поток, так как в настоящее врем большинство иностранцев посещают именно историческую Голландию, а именно Амстердам, Харлем и Гаагу, пишет NOS.
Пока эти города не справляются с наплывом туристов.