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Не Голландия, а Нидерланды - официально 02.01 22:19   MIGnews.com

Не Голландия, а Нидерланды - официально

Нидерланды официально прекратили именовать себя "Голландией".

Отныне власти, вузы, печатные издания, а также частные компании должны использовать название "Нидерланды". Этот шаг должен позволить стране избавиться от образа места, который все ассоциируют с наркотиками и проституцией.

Также власти страны считают, что решение перераспределит туристический поток, так как в настоящее врем большинство иностранцев посещают именно историческую Голландию, а именно Амстердам, Харлем и Гаагу, пишет NOS.

Пока эти города не справляются с наплывом туристов.


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