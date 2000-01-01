02.01 09:55 MIGnews.com

КНДР готовится к запуску межконтинентальной ракеты

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил в воскресенье, 1 января, что изолированная, обладающая ядерным потенциалом страна близка к тест-запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).Северная Корея проводила испытания баллистических ракет с беспрецедентной скоростью в течение 2016 года, хотя некоторые эксперты говорят, что МБР, оснащенная ядерной боеголовкой, способна достичь территории Соединенных Штатов."Исследования и разработка металлорежущего оборудования в секторе вооружения активно продвигается и подготовка запуска испытания МБР находится на последней стадии", - сказал Ким Чен Ын во время предновогоднего телеобращения.