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Пожар в Иерусалиме: Мать убила дочерей и совершила суицид 02.01 09:26   MIGnews.com

Пожар в Иерусалиме: Мать убила дочерей и совершила суицид

Израильская полиция подозревает, что пожар в иерусалимском квартале Тальпиот, в результате которой погибли пять человек - мать и четыре дочери, на самом деле был убийством и самоубийством.

Полиция заявила, что дочери были мертвы до того, как начался пожар. Старшей дочери - 11 лет, младшей - 11 месяцев.

Мать регулярно получала психиатрическую помощь и страдала от депрессии.

Соседи утверждают, что речь идет о “нормальной семье”, и никаких проблем с матерью замечено не было.

Полиция обнаружила в квартире разбросанные таблетки.

Мать репатриировалась из Парижа в Израиль 11 лет назад. Представители французской общины в Израиле шокированы произошедшим.
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