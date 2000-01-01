02.01 09:26 MIGnews.com

Пожар в Иерусалиме: Мать убила дочерей и совершила суицид

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Израильская полиция подозревает, что пожар в иерусалимском квартале Тальпиот, в результате которой погибли пять человек - мать и четыре дочери, на самом деле был убийством и самоубийством.Полиция заявила, что дочери были мертвы до того, как начался пожар. Старшей дочери - 11 лет, младшей - 11 месяцев.Мать регулярно получала психиатрическую помощь и страдала от депрессии.Соседи утверждают, что речь идет о “нормальной семье”, и никаких проблем с матерью замечено не было.Полиция обнаружила в квартире разбросанные таблетки.Мать репатриировалась из Парижа в Израиль 11 лет назад. Представители французской общины в Израиле шокированы произошедшим.