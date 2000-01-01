02.01 08:54 MIGnews.com

Рухани: "Я настроен оптимистично о ситуации в стране"

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Президент Ирана Хассан Рухани пытался убедить иранцев в воскресенье, 1 января, что правительство будет работать над защитой стабильности рынка после того, как валюта страны упала до рекордно низкого уровня на прошлой неделе."Я настроен оптимистично об экономической ситуации в стране и ... Я хочу заверить наш народ, что иностранные валюты не будут продолжать расти вверх", - сказал Рухани в прямом эфире в интервью государственному телевидению.Иранский риал достиг рекордного минимума против доллара США в прошлый понедельник в знак обеспокоенности по поводу способности страны привлекать иностранные деньги после того, как США новоизбранный президент США Дональд Трамп вступит в должность 20 января.